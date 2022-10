Após caso de racismo, Luísa Sonza tem show cancelado em festival

A cantora Luisa Sonza não participará do Rep Festival, que acontece em fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro. A alteração se deu após mobilização do público e o rapper cearense Don L foi acrescentado ao line-up. Sonza responde processo de racismo desde 2020.

Don L resolveu aceitar o convite para participar do festival. "Agradeço a todos que se mobilizaram pela minha participação no Rep festival. Eu decidi aceitar a proposta por um valor que permitisse melhorar o natal da minha banda, e começar a fazer o q eu sempre quis: meu dízimo pra um coletivo revolucionário. malik mode on", escreveu em publicação nas redes sociais.

O Rep Festival terá nomes como Matuê, L7NNON, Filipe Rett, Orochi e Poze, entre outros. Luisa Sonza estaria como participação especial no show de Xamã e assim que seu nome foi divulgado internautas se manifestaram. As críticas giravam em torno de Sonza responder processo de racismo e por não pertencer ao círculo do hip hop.

Relembre o caso

Em 2020, a advogada Isabel Macedo abriu um processo de racismo contra Luísa Sonza. Isabel estava viajando sozinha quando Luísa a abordou, conforme contou em entrevista ao site Notícia Preta.

“Ao voltar do banheiro fiquei próxima do palco para ouvir a música. Era meu aniversário, eu tinha viajado sozinha e estava dançando, me divertindo e aproveitando a festa. Por um acaso parei atrás da Luisa. No evento tinham vários famosos, mas nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse 'Pega um copo d’água pra mim?’. Eu respondi que não tinha entendido, ela repetiu a frase e completou ‘Você não trabalha aqui?’”, narrou a advogada.