Após casos de violência, Tinoco denuncia abandono do Centro pelo governo do Estado

Após ataques violentos a turistas na região do Pelourinho ocorrido neste sábado (22), o vereador Claudio Tinoco (União Brasil) critica a falta de ações efetivas do governo do estado para combater a violência na Bahia. O ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador destaca a situação do Centro Histórico de Salvador, local que concentra grande parte do patrimônio histórico e cultural da cidade e que, de acordo com o vereador, foi abandonado pelo governo do PT.

“Basta! A Bahia não aguenta mais! A violência está escancarada nos quatro cantos do nosso estado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos falar sobre o Centro Histórico. E o que acontece é que o governo do estado abandonou o Pelourinho”, escreveu o vereador em suas redes sociais, que destacou que o governo do estado implementou uma “redução significativa no efetivo policial no Centro Histórico”.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Centro Antigo de Salvador, Tinoco destaca a necessidade de um cuidado especial e atenção prioritária com o Centro Histórico, que exige responsabilidade de diversas esferas do governo. Para Tinoco, a situação crítica da segurança pública é multifatorial e exige ações concretas e imediatas.

“O problema não se limita à violência. Não há, por exemplo, qualquer programa de atenção social à população residente. Sequer entregaram a requalificação da comunidade da Rocinha. O programa de restauração dos casarões foi paralisado nos últimos 16 anos. O Plano de Reabilitação do Centro Antigo foi simplesmente engavetado e não há qualquer estratégia de ocupação residencial ou comercial para os muitos imóveis de propriedade do Estado naquela região”, lembrou Tinoco.

A Câmara Municipal aprovou recentemente a Frente Parlamentar em Defesa do Centro Antigo de Salvador, de iniciativa do vereador Claudio Tinoco, que visa dar apoio à implementação do distrito do Centro Histórico e ações integradas de gestão do local.