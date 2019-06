Após ceder Cillessen, Barcelona contrata goleiro brasileiro Neto

O Barcelona terá mais um brasileiro em seu elenco na próxima temporada europeia. A diretoria do clube catalão confirmou nesta quinta-feira (27) a contratação do goleiro Neto pelo período de quatro anos.



O Barça informou que desembolsou 26 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) pelo jogador e que o valor poderá ser acrescido em 9 milhões de euros em razão de metas alcançadas pelo jogador e pelo time.



O acordo faz parte de uma troca de jogadores. Ao comprar Neto junto ao Valencia, o Barcelona cedeu para o mesmo time o também goleiro Jasper Cillessen. Neste caso, o clube catalão recebeu 35 milhões de euros (R$ 152 milhões) pela venda do atleta holandês.



Neto, de 29 anos, foi revelado pelo Athletico Paranaense, único time brasileiro pelo qual jogou profissionalmente - também atuou na base do Cruzeiro. Em 2011, iniciou carreira internacional ao ser negociado com a Fiorentina. Depois foi reserva na Juventus por duas temporadas, mesmo período em que esteve no Valencia, já como titular.



Pela Seleção, ele foi titular do time olímpico nos Jogos de Londres-2012. E, na equipe principal do Brasil, esteve no grupo da Copa América de 2015.



No Barcelona, Neto será o quinto brasileiro do elenco, se juntando aos meia Philippe Coutinho e Rafinha, ao volante Arthur e ao atacante Malcom. Ele será o reserva imediato do alemão Marc-Andre ter Stegen, titular absoluto da equipe.



Cillessen deixou o Barcelona após dar demonstrações públicas de insatisfação com a reserva. Titular da seleção holandesa, ele só vinha ganhando chances na Copa do Rei, ficando na reserva nos jogos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Neto deve viver a mesma rotina, ao menos em sua primeira temporada.



O brasileiro chega ao clube catalão em alta, após grandes atuações na temporada passada. Com Neto no gol, o Valência terminou o Espanhol na quarta colocação e conquistou a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.