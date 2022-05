Após chutar torcedor, jogador inglês é intimado; entenda história

Após a eliminação do Sheffield United contra o Nottingham Forest, pelos playoffs da Championship, a segunda divisão inglesa, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o atacante Oliver McBurnie, do Sheffield, agredindo um torcedor adversário com chutes na beira do gramado. A situação aconteceu nessa terça-feira (17).

McBurnie, que não estava à disposição para o jogo por conta de uma lesão, foi intimado pela Justiça inglesa a prestar depoimento sobre o caso. A informação é da emissora britânica Sky Sports. Ele empurrou e chutou diversas vezes um torcedor do Nottingham Forest.

O atacante viu do lado de fora do campo o seu time ser eliminado nos pênaltis e perder a chance de buscar uma vaga na Premier League.

Através do Twitter, Oliver chegou a responder o comentário de uma torcedora do Sheffield, que falava que o vídeo não parecia estar em um contexto completo. Na resposta, McBurnie respondeu com um emoji "100", indicando que concordava com a posição da internauta.

Veja o vídeo da agressão e o tweet

Após a classificação a torcida do Nottingham invadiu o gramado para comemorar, momento em que ocorreu a confusão. O jogador do Sheffield, Billy Sharp, que é ex-jogador do Nottingham Forest, também foi agredido por um espectador que invadiu o campo. Ainda não há informações da repercussão desse caso na Justiça.