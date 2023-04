Após chuvas, Jerônimo e ministro da Integração visitam sul da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou nesta segunda-feira (24) o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, no município de Itabuna, após as chuvas que atingiram a região.

O governador autorizou a construção de 696 moradias para famílias que perderam suas casas devido às fortes chuvas que atingiram a região entre o final de 2021 e o início de 2022. A solenidade contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.



O governador destacou a importância dos investimentos para a população de Itabuna e região. "O significado dessa agenda aqui é hoje é a continuidade de um compromisso assumido por Rui Costa, ainda como governador da Bahia. E agora, com o presidente Lula, nós tivemos a garantia de poder vir aqui dar a ordem de serviço para a construção de 696 residências. São dois conjuntos habitacionais, espaço de convivência e drenagem", declarou.



Conforme o ministro Waldez Goés, a prioridade é garantir atendimento imediato aos municípios vitimados por eventos de desastres ambientais.

“Além das ordens de serviço de hoje, estamos assistindo também os municípios atingidos por chuvas neste momento, a exemplo de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália”. Waldez também destacou que, desde sábado (22), equipes regionais da Defesa Civil estão prestando assistência e discutindo planos trabalhos.

Ao todo, vinte e cinco bombeiros militares da capital, Salvador, e das cidades de Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas foram enviados para reforçar as tropas que atendem as regiões de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália. As vítimas de enchentes estão sendo retiradas dos imóveis com o auxílio de caiaques e macas.



Reconstrução

De acordo com ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a reconstrução dos imóveis e a segurança da população vulnerável são prioridades. "O Governo Federal está empenhado em agilizar as reconstruções nas áreas de desastres naturais. Aqui, o Governo do Estado já tinha iniciado obras em dezenas de municípios e hoje a gente veio dar início imediato na construção dessas quase 700 casas". O ministro ainda sinalizou que o Ministério da Integração vai encabeçar um projeto para a contenção de encostas em conjunto com as prefeituras municipais.



As comunidades que residiam em áreas de risco serão reassentadas em empreendimentos habitacionais situados em áreas seguras, enquanto a população vulnerável terá suas casas reconstruídas em novos empreendimentos, de acordo com o governo. Além disso, a construção de dois parques lineares às margens do rio Cachoeira visa eliminar as áreas de risco mapeadas.



O governador Jerônimo autorizou licitação para a pavimentação de cinco quilômetros no trecho da via que dá acesso à Itabuna, no entroncamento com a BA-649. O valor estimado da obra é de mais de R$ 20 milhões. Também foi autorizada a construção de uma nova Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que vai contar com um investimento de mais de R$ 2 milhões.



A população de Itabuna terá a ampliação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água. O projeto terá um investimento de R$ 10 milhões. A obra é uma atribuição da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica (Sihs).