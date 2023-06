Após classificação, Marcos Felipe vê Bahia mais confiante para pegar o Fortaleza

Após garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, é a hora do Bahia voltar a encarar a realidade do Campeonato Brasileiro. O momento na competição é turbulento, com o tricolor à beira da zona de rebaixamento. Sem vencer na Série A há quatro jogos, o Esquadrão terá pela frente o Fortaleza, neste sábado (3), pela 9ª rodada.

Herói da classificação, Marcos Felipe assumiu que o jejum enfrentado pelo time é incômodo. Mas, para o goleiro, o triunfo sobre o Santos nos pênaltis pode dar o gás necessário para o time se recuperar no Brasileirão. Vale mencionar que o Bahia é o único clube nordestino que avançou às quartas do mata-mata nacional.

"Dá uma confiança. Nós sabemos que o Fortaleza é uma equipe muito forte, vem de um bom resultado contra o Palmeiras também pela Copa do Brasil, apesar de não ter se classificado. Vamos respeitar eles, mas indo para cima. Nossa confiança, com certeza, cresceu. Que nós possamos conseguir o resultado positivo lá", afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2).

Ao todo, são seis jogos sem vencer - quatro pela Série A, além dos dois empates com o Santos na Copa do Brasil. É o maior jejum enfrentado pelo Esquadrão na temporada. Com sete pontos, a equipe está na 16ª posição do Brasileirão. É a mesma pontuação do Goiás, que abre o Z4, mas o tricolor aparece à frente no saldo de gols.

"Sim [a sequência incomoda o grupo], porque nós queremos estar sempre conquistando pontos no Brasileiro, avançando de fase na Copa do Brasil. Sempre queremos alcançar grandes objetivos. Sabemos que existem adversários do outro lado que são qualificados, se preparam também. Mas estamos nos fortalecendo, buscando o que precisamos melhorar, para que os resultados positivos voltem a acontecer", disse o goleiro.

A partida contra o Fortaleza está marcada para às 16h deste sábado (3), na Arena Castelão. Apesar de mostrar confiança, o goleiro assume que não espera jogo fácil. O Bahia não vence o Leão do Pici fora de casa há quatro jogos. Neste ano, as equipes chegaram a se enfrentar, mas na Arena Fonte Nova. O confronto, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, terminou com vitória do rival por 3x0.

"É respeitar. Mas nós sabemos que jogar lá é muito difícil. Nossa equipe está bem preparada. Sabemos da dificuldade do jogo. Tivemos um confronto com eles na nossa casa, aqui. Não foi o resultado que nós esperávamos. Mas lá, nós vamos buscar os três pontos, porque precisamos também subir na tabela", comentou.

Confira outros trechos da entrevista de Marcos Felipe:

Treinamento para jogar com os pés

Existe, sim, um trabalho específico. É trabalhado diariamente e nós procuramos aprimorar, através de vídeos, do próprio treinamento, através de conversas também. Não só com os treinadores, mas também com a linha defensiva, porque preciso estar bem alinhado com eles, entrosado. Isso tem acontecido e, graças a Deus, tem dado certo.

Equilíbrio mental nas cobranças de pênalti

A parte psicológica é fundamental para grandes momentos. E ali foi uma forma que eu encontrei de tirar a ansiedade, toda a preocupação, toda a dúvida. Porque, realmente, é um balde de água fria quando toma gol no fim do jogo. Mas procurei estar bem estabilizado, passar essa confiança para os meus jogadores. Para a torcida, que estava nos apoiando, fez uma festa linda. E nós conseguimos conquistar nosso objetivo, que era nossa classificação.

Tempo curto de recuperação

Existe um trabalho específico da preparação física e também da fisiologia. Eles estão com tudo alinhado. Já adaptaram tudo o que tinha que ser feito, descanso, alimentação, hidratação. Nós estaremos 100% para a partida de amanhã.

Desconfiança da torcida

Eu creio que não tinha desconfiança [sobre mim]. Muitos deles não tinham me visto jogar. Tinha aquela expectativa do que eu iria poder contribuir para o Bahia. Na partida contra o Santos, eu pude demonstrar o meu valor, saber que eu posso contribuir da melhor forma para o Bahia alcançar grandes objetivos.

Virada de página após classificação

Com certeza. Nós sabemos da dificuldade do jogo. Mas sabemos da importância de conseguir os três pontos lá. Vamos em busca disso. Colocar aquilo que o mister pede para gente, que é propor o jogo, ter construção bem feita, para que a gente consiga fazer gols e sair com o triunfo de lá.

Posição que pode ir de herói a vilão em segundos

Tem que ter uma estabilidade psicológica muito boa. Concentração muito alta. Às vezes, nós não encostamos em nenhum momento na bola e, no último minuto, precisa fazer uma defesa importante. Aconteceu comigo também no primeiro jogo da Copa do Brasil com o Santos. No último minuto, eu fiz uma defesa da cabeçada do Mezenga e também nos pênaltis agora. Não tinha feito nenhuma defesa no jogo. Mas acabou que eu consegui ajudar defendendo duas cobranças. É ter a concentração 100%. Às vezes, até ter 120%, para que consiga contribuir da melhor forma.

Defesa vazada

Acredito que nós temos que defender todos juntos e atacar todos juntos. Isso é o que vai determinar se nós vamos sofrer gols ou não. Logicamente que existe um adversário qualificado do outro lado, mas precisamos de todos. Correndo pra frente, para trás para se defender e, às vezes, acontece no detalhe do adversário achar um gol. Infelizmente, o que tem acontecido tem sido no detalhe. Mas nós estamos trabalhando para mudar isso.