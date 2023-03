Após classificar na Copa do Brasil, Bahia mira decisão no Campeonato Baiano

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia terá pela frente outra decisão. Neste sábado (11), o Esquadrão inicia a busca por uma vaga na final do Campeonato Baiano. O duelo na semifinal será contra o Itabuna.

Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Esquadrão tem a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. Assim, o primeiro confronto será realizado na cidade de Camacan, mando de campo do Itabuna.

Este ano, as duas equipes se enfrentaram pela última rodada da primeira fase do estadual e o Dragão levou a melhor com uma goleada por 4x0. Na ocasião, o Bahia utilizou uma mescla de jogadores dos times sub-20 e sub-17. Agora, o clube azul, vermelho e branco terá força máxima.

Por sinal, o técnico Renato Paiva não terá muito tempo para preparar o time. A delegação volta de Santa Catarina nesta quinta-feira (9). Na sexta-feira (10), o elenco faz o único treino, no CT Evaristo de Macedo, e logo depois embarca para Ilhéus, onde ficará concentrado para o jogo.

O confronto de volta entre Bahia e Itabuna será no dia 18, um sábado, na Fonte Nova. Quem passar enfrentará na final o vencedor de Jacuipense e Juazeirense.