Após clima tenso, Simone e Simaria aparecem juntas em selfie

Simone e Simaria animaram os fãs ao aparecerem juntas em uma selfie, nesta terça-feira (21). As irmãs, que cantam juntas, recentemente tiveram algumas discussões públicas, que deixaram internautas preocupados sobre o futuro da dupla.

"Bom dia, família!! Uma terça de muita luz!!", escreveram elas na legenda da foto, que foi postada no perfil oficial da dupla sertaneja.

As duas se desentenderam no palco durante um show em Caruaru, em Pernambuco, e também durante gravações de uma apresentação no Programa do Ratinho, mas garantiram em algumas ocasiões ser apenas 'coisa de irmão' e que não existe nenhum 'climão' entre elas.

Recentemente, Simaria -- que anunciou afastamento dos palcos -- falou pela primeira vez sobre a pausa da dupla. Depois de comunicar, por meio de uma nota, que se afastaria dos palcos para cuidar da saúde, a cantora abordou o assunto ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. A conversa foi gravada antes de a cantora anunciar a pausa por tempo indeterminado.

Simaria destacou que não queria presente de Simone por conta de seu aniversário. "A única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música 'Amiga' e para mim está tudo certo, não quero presente caro", afirmou.

Simaria se separou recentemente de Vicente Escrig, com quem foi casada por 14 anos e tem os filhos Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 5, ainda falou sobre a separação. O ex-casal disputa na Justiça a partilha dos bens que possui no Brasil e na Espanha. "Um artista quando perde a voz fica triste, né? Não vou chorar porque já chorei muito, nesses dias todos", disse..

Na última quinta-feira (16), Simone se apresentou sozinha, pela primeira vez desde a pausa da dupla sertaneja, em um show em Paty do Alferes, no Rio. Na ocasião, ela homenageou a irmã e cantou parabéns para Simaria, diante da plateia. "Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela, Deus a abençoe e guarde. Estou aqui para cumprir nossa jornada de trabalho. Conto muito com o carinho de vocês", disse Simone.