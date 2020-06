Após cobranças, Neymar se manifesta sobre protestos antirracistas

Neymar usou as redes sociais para fazer um post sobre os protestos antirracistas que têm acontecido nos EUA e no Brasil. Ele postou uma foto toda preta, com legenda "black lives matter" (Vidas negras importam, em português), usando a tag do Blackout Tuesday (entenda).

O post foi feito um dia depois do jogador ser alvo de críticas e cobranças pela falta de manifestação sobre o assunto. Enquanto muitos jogadores de futebol se posicionaram, com direito até a presença na comemoração de gols no campeonato alemão, o brasileiro estava quieto.

O youtuber Felipe Neto foi o mais enfático ao cobrar Neymar, mas horas depois apagou as postagens afirmando que não cabia a ele, que é branco, pedir posicionamento de um negro. "Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta", escreveu.

Ontem, Neymar chegou a curtir um post que criticava Felipe Neto. "Objetivo alcançado né??? Tá bombando seu post LACRADOR! Você pode ser tudo, menos burro! Pegou o maior nome brasileiro negro, o mais famoso, o mais popular, o de mais destaque, e ataca ele de não se posicionar numa causa que é DELE! Alguns TOLOS vão te achar o máximo, vão falar pra todos os cantos: “ Nossa como ele é engajado com a causa, como ele é o máximo”. Mas na verdade o que você quis e conseguiu é atingir mais pessoas, propagar seu nome, internacionalizar sua rede social e ainda fez isso PROPAGANDO o ódio, tentando colocar o Neymar contra sua causa, contra sua cor, contra sua história! Agora é você que mede como a vítima tem que se manifestar??? Porque a vítima é ele, não eu e você que temos a pele branca!", diz o texto curtido por Neymar.