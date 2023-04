Após comemoração com atletas, Paiva ironiza: 'perdi o elenco'

O título estadual conquistado pelo Bahia neste domingo (2), após bater o Jacuipense por 3x0 na Fonte Nova, tirou uma parte da pressão que o técnico Renato Paiva e o elenco tricolor carregam desde o começo da temporada. Exaltado pelo treinador português na coletiva de imprensa pós jogo, o grupo de jogadores apareceu na entrevista para 'retribuir' os elogios feitos por Paiva.

Como manda a tradição, os atletas despejaram um cooler com água e gelo na cabeça do treinador durante a coletiva e comemoraram muito o primeiro título do Esquadrão sob a gestão do Grupo City. Após a intervenção animada dos jogadores, Renato Paiva aproveitou para ironizar e rebater as críticas feitas a ele e aos atletas, que indicariam uma má relação entre as duas partes.

"De fato, perdi o elenco. Me permitam ser um pouco mau aqui. De fato, o Cicinho não me cumprimenta, os jogadores não gostam da gente e eles sentem quando falo em um erro individual. Perdi o elenco. Perdi o elenco e eles me deram um banho de gelo porque não gostam de mim. É só um desabafo", ironizou o treinador.

Veja o momento do banho com o cooler:

Paiva também foi questionado sobre seu comportamento durante a cobrança de pênalti feita por Jacaré e que selou o placar e o título do Bahia no estadual. No momento da cobrança, o técnico se mostrou inquieto com a escolha do batedor e afirmou que queria o atacante Ricardo Goulart na batendo o penal. Na coletiva, justificou sua posição.

"É muito simples. Trajetórias, carreiras. Goulart é um senhor do futebol, tem uma trajetória notável. É um ídolo na China e no Brasil e queria muito que ele batesse o pênalti. Quase tive uma ruptura muscular de tanto que corri na hora. Vou ter uma conversa com Jacaré, há uma hierarquia. O Everaldo já não estava em campo. E da mesma forma que o Claus entrou, queria muito que Goulart batesse o pânalti porque é um tremendo profissional, tem sido um líder também dentro do vestiário e, portanto, era por isso que tinha pressa para Goulart batesse o penal. Não deu tempo e foi o 'senhor de cabelo azul' ", brincou Paiva citando Jacaré.

O goleiro Mateus Claus entrou nos minutos finais da partida no lugar do titular Marcos Felipe. A escolha em colocar o arqueiro em campo foi justificada pela admiração que o treinador tem pelo atleta. na definição do português, Claus é um "extraordinário profissional".

"É uma homenagem merecida. Porque é um extraordinário profissional e joga em uma posição ingrata, que é complicada de rodar, muito específica. Ele fez um bom trabalho até aqui na temporada, sempre um grande suplente do Marcos [Felipe]. Merecia muito essa homenagem porque é um grande ser humano e um grande profissional", completou Paiva.