Após confusão contra o Sport, Fonte Nova anuncia mudanças no acesso ao estádio

O torcedor do Bahia que vai à Fonte Nova precisa ficar atento às modificações no acesso ao estádio. Após os problemas relatados pelos tricolores na partida contra o Sport, o Esquadrão, a Arena e a Polícia Militar se reuniram e adotaram algumas mudanças.

A partir do jogo contra a Chapecoense, nesta terça-feira (14), às 19h, os sócios com acesso garantido setor Cadeira vão poder entrar por um portão exclusivo no setor Norte, localizado na Ladeira da Fonte das Pedras.

O portão exclusivo não impede que os sócios acessem o estádio pelo setor Sul. Já os torcedores com ingresso para cadeira e cadeira intermediária só poderão ter acesso pelas entradas próximas ao Dique do Tororó.

De acordo com a Arena, uma nova comunicação vai ser implementada para facilitar a orientação aos acessos. Além disso, os funcionários receberam treinamento para direcionar os sócios para essa entrada exclusiva, melhorando, assim, o fluxo no entorno.

O estádio informou ainda que o efetivo da Polícia Militar responsável pela revista antes das catracas foi ampliado. No entanto, a Fonte Nova reforça o pedido para que os torcedores entrem o mais cedo possível, evitando filas. Os portões serão abertos com duas horas de antecedência ao início da partida.