Após confusão, sócio do Vitória terá área ampliada na Fonte Nova

Depois de ficarem relegados ao anel superior nos dois jogos que o Vitória mandou na Fonte Nova até então, contra Guarani e Atlético-GO, os sócios SMV da categoria Prata terão espaço ampliado nesta quinta-feira (3), quando o rubro-negro enfrenta o Sport, às 21h30.

O anúncio foi feito pelo clube através das redes sociais. Segundo o Vitória, o sócio Prata poderá ocupar os setores norte inferior e intermediário, mais próximos ao campo e atrás do gol da Ladeira.

A setorização do estádio deixou a desejar na partida contra o Atlético-GO, que terminou empatada em 0x0, no dia 24 de setembro. Na ocasião, a Arena Fonte Nova fechou o setor Norte e juntou todos os sócios Prata no setor Leste superior, que ficou superlotado e gerou reclamação dos torcedores.

Esse não foi o único epísódio. Conforme revelado pela coluna Bate-Pronto, um sócio acionou o Vitória na Justiça porque se sentiu lesado com a localização do setor reservado aos associados após a migração do Barradão para a Fonte Nova. Uma audiência de conciliação está agendada para sexta-feira (4).