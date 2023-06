Após confusão, visitas são suspensas na Penitenciária da Mata Escura

Uma confusão acontece nesta quinta-feira (15), na penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura, em Salvador, que teve a visitação suspensa. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária(Seap) diz que não houve rebelião, mas familiares de presos aguardam informações do lado de fora, onde circulam versões de que houve uma briga de facções.

Segundo a direção da penitenciária, na noite de ontem presos do módulo 2 tiveram comportamento de desrespeito e desobediência às ordens de policiais penais, que foram xingados. Houve determinação de adoção de medidas restritivas e revista para apreensão de ilícitos.

Já as famílias, que estão na frente da penitenciária nesta manhã, contam outra versão. "Foi confusão de facção. Todo mundo sabe que não pode colocar no mesmo módulo CV com BDM. Eles colocaram, o pessoal começou a discutir e começou a guerra. Nisso, morreu um deles lá dentro. Aí fechou tudo, suspendeu visita e não deixou ninguém entrar", diz a esposa de um preso.

A mãe de outro preso diz que as autoridades escondem o que acontece dentro da penitenciária. "Isso está acontecendo desde ontem e eles mentem, dizendo que está tudo tranquilo lá dentro. É pura mentira, brincam com a vida de quem está lá dentro. E aqui fora ficamos desesperadas sem saber se é um filho da gente que morreu ou é um marido".

A advogada Desirée Ressutti, que tem três clientes na cadeia, diz que a informação é que não houve mortos e feridos, mas aguarda acesso ao local. "Os portões do módulo 2, que é onde estão dizendo que está acontecendo esse motim, essa rebelião, está fechado. O que eles informaram à gente é que o diretor está lá dentro, que é um procedimento normal, comum, que estão fazendo uma inspeção lá dentro e não existe nenhum ferido, nenhum morto. Não tem nada de anormal. E dizem que só vão dar maiores informações após encerrar. Inclusive, o atendimento aos advogados na unidade está suspenso temporariamente", afirma. "Está tudo silencioso, bem diferente da outra rebelião, em 2022. Aparentemente está tudo bem. Se houve algum motim, princípio de rebelião, já foi normalizado", acredita.



Reivon Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), diz que a confusão não passou de gritaria. "Uma insatisfação por conta dos custodiados no módulo II, até pela cobrança da manutenção da ordem. O equipamento foi recém-entregue e está sendo cobrado pelo Estado ordem e disciplina, e isso incomoda a massa carcerária. Houve sim uma insatisfação por parte dos custodiados, mas foi repelida de pronto. A ordem e a disciplina estão mantidas no pavilhão", garantiu.

Em nota, a Seap nega que houve rebelião no presídio e diz que a visitação foi suspensa hoje por conta de indisciplina dos presos e do processo de revista.

A Defensoria Pública foi acionada e enviou uma equipe ao local.