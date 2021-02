O diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Anonio Barra Torres disse que irá se vacinar contra a covid-19. Em seguida, ele convidou o presidente Jair Bolsonaro a tomar a vacina. O convite aconteceu durante a live semanal do presidente nas redes sociais.

"As vacinas que estão certificadas e aprovadas pela Anvisa são vacinas em que nós que trabalhamos lá confiamos. Já nos perguntaram quando que os diretores da Anvisa vão se vacinar. Eu sou médico, mas eu não trabalho mais no front. Então, antes que eu vá lá, muita gente da área de saúde que está lá na trincheira, enfrentando a covid-19 deverá ir nesse uso emergêncial. Mas com certeza, quando houver a possibilidade do uso amplo, eu estarei lá em uma fila em um posto de saúde para tomar a vacina", disse Barra Torres.

Nesse momento, o diretor-presidente foi questionado pelo presidente, que fez cara de surpreso. "Você vai se vacinar?", perguntou Bolsonaro. "Eu vou, claro", respondeu o presidente da Anvisa. Bolsonaro respondeu: "Eu vou te acompanhar. Acompanhar não, vou ver você ser vacinado. Vou ser sua testemunha", disse o presidente da República. Barra Torres respondeu: "Já é um caminho, presidente".

Barra Torres continuou afirmando que seja lá qual for a vacina disponível ela é confiável. "Vou tomar a vacina que tiver no posto. Se tiver certificada pela Anvisa, não me interessa qual é, estarei lá e agora o presidente disse que vai me acompanhar", disse.

Em seguida, Bolsonaro perguntou se poderia aplicar a vacina no médico e falou que teve experiência com aplicação de imunizantes no Exército. "Você me permite eu vacinar você? (sic). Na minha instrução militar eu já vacinei alguns colegas de turma", afirmou Bolsonaro. O presidente da Anvisa respondeu que aceitaria, mas com uma condição, dando a entender que gostaria de vacinar o presidente. "Vai ter uma moeda de troca. Quero saber se o senhor está disposto. É recíproco", disse Barra Torres. Bolsonaro sorriu e respondeu: "sem contrapartida aí". Em seguida, ele agradeceu aos espectadores e encerrou a live.