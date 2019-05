Após corte de Adriana, Luana é convocada para a Copa o Mundo

Um dia depois de anunciar a lista de convocadas para a Copa do Mundo feminina, a CBF precisou fazer uma mudança no grupo. Lesionada, a atacante Adriana, do Corinthians, foi cortada e deu lugar para Luana do KSPO Woman Footabll Team, da Coreia do Sul.

Adriana rompeu os ligamentos do joelho esquerdo durante a partida do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Ela vai ter que passar por cirurgia e não vai ter condições de atuar no Mundial, que vai começar no início de junho, na França.

Com a convocação, Luana vai participar da sua primeira Copa do Mundo. Aos 26 anos, ela estreou na Seleção Brasileira em 2012. A jogadora vai se juntar ao grupo já em Portugal, onde a Seleção fará parte da preparação.

O Brasil estreia na Copa do Mundo da França no dia nove de junho contra a Jamaica. No grupo C, o país ainda enfrenta a Austrália e Itália.