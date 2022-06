Após críticas de Galvão, Neymar responde: 'Criticou e se fu***'

Após ser criticado pelo narrador da TV Globo, Glavão Bueno, Neymar usou as redes sociais para responder os comentários feitos pelo jornalista durante a transmissão de Brasil e Japão, que aconteceu na manhã de segunda-feira (5). O atleta usou sua conta do Instagram para comentar em duas publicações que repercutiram as falas de Galvão durante a partida.



Em uma delas o jogador do PSG escreveu "criticou e se fu***" e recebeu o apoio de outras pessoas no post. Em outra foto, que dizia na legenda "o Galvão amava o Neymar, hoje está cornetando por tudo…", o atleta também aproveitou para alfinetar o narrador. "Se decide, pô", comentou Neymar.

Em outras redes sociais o caso também foi comentado e, em maioria, o público apoiou o jogador após as críticas recebidas.



Durante a transmissão do jogo da seleção brasileira, Galvão Bueno comentou que Neymar precisava ser mais profissional dentro de campo para ajudar a equipe. Em um dos lances, quando o camisa 10 recebeu um passe do volante Casemiro, o narrador afirmou: "Enfeitou demais. Jogar mais simples às vezes é mais fácil".

Em outro momento o jornalista disse que Neymar era a "esperança do Brasil na Copa" e que ele "precisava de dedicar mais".

Veja a resposta de Neymar em comentário no Instagram