Após críticas, Shawn Mendes e Camila Cabello postam beijo cheio de língua

Um dos casais mais queridinhos da música, Shawn Mendes e Camila Cabello, resolveu interagir com os fãs na madrugada desta quinta (12). Aproveitando-se do horário, os pombinhos postaram um vídeo - dependendo do ponto de vista - bem íntimo.

Os norte-americanos resolveram ironizar alguns comentários dos fãs que disseram que ambos se beijam parecendo peixes. Em resposta, eles compartilharam um verdadeiro beijaço, repleto de ânimo e língua. Muita língua.

"Estávamos falando sobre o fato de vocês dizerem que a gente beija estranho, como se fôssemos dois peixes", começou Shawn. "Isso magoou a gente", brincou a pisciana Camila. "Então, vamos mostrar como a gente beija de verdade", ainda diz o cantor.

shawn: "nós vimos q vcs estavam comentando coisas sobre o modo como nos beijamos, que nos beijamos como peixes."



camila: "Sim, isso nos magoou, então queríamos mostrar como nos beijamos de verdade."



O DEBOCHE DO SHAWN E DA CAMILA EU TO MORRENDOOOOOOOOO

pic.twitter.com/qRjPdjdskH — luiz (@swtcmilas) September 12, 2019

Em entrevista recente à revista ELLE, Camila se declarou apaixonada por Shawn. "O amor é o mais sagrado e precioso para mim", explicou a cantora, de 22 anos.

Na sequência, ela ainda comentou que não gosta da exposição pública de seu relacionamento. "Quero sentir que o meu amor está entre a outra pessoa e eu, e que não pertence a mais ninguém. Por mais que eu ame meus fãs e as pessoas, eu gosto de viver minha vida da maneira mais normal possível. Em uma relação, fico incomodada de convidar todo mundo para participar", explicou ela.

Na entrevista, Camila ainda foi questionada se tanto segredo não aumentariam as especulações sobre o namoro dos dois. "Eu não sei. As pessoas podem dizer o que quiserem. Você pode especular, mas ao mesmo tempo viveremos as nossas vidas, apreciaremos e nos apaixonaremos como se ninguém estivesse nos observando. É assim que eu quero viver", respondeu a cantora.

Ela ainda explicou suas razões de falar pouco sobre o namoro com o cantor. "Eu quero que seja algo meu e dele. Por isso estou tão calada a respeito, porque quero protegê-lo".