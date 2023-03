Após dançar 'Lovezinho', Nelly Furtado pede direitos autorais de cantora brasileira

O sucesso da música "Lovezinho", da cantora Treyce, chegou no bolso. A autora da melodia da canção "Say it right", a artista Nelly Furtado, resolveu cobrar os direitos autorais após aparecer nas redes sociais fazendo a coreografia brasileira.

A famosa internacional, segundo o g1, fez contato com os músicos brasileiros para pedir os direitos autorais da música e chegou até a WK, compositor principal da música da Treyce.

Em conversa ao podcast do G1, WK revelou que está aberto a ceder parte da composição (cerca de 20%) aos autores de "Say it right", que são Nelly Furtado e os produtores norte-americanos Timbaland e Danja. A Sony Music, que cuida dos direitos da artista internacional, disse que o pedido de acordo saiu da própria cantora.

Na última terça-feira (28), Nelly agitou as redes sociais ao fazer a famosa com o influencer carioca Xurrasco com a música "Lovezinho", na voz de Treyce. O vídeo já teve mais de 800 mil visualizações.