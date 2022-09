Após dar voadora em adversário do River, jogador do Boca é punido na Argentina

Não é novidade para ninguém que o clássico argentino entre Boca Juniors e River Plate é marcado por muita tensão dentro e fora de campo, e quase sempre a arbitragem se vê obrigada a distribuir cartões durante a partida para calmar os ânimos. E no clássico da última semana o zagueiro e capitão do Boca Marcos Rojo foi expulso depois de acertar De La Cruz, do River, com uma voadora na cabeça

Oito dias depois da partida, a Federação Argentina de Futebol anunciou uma punição para Rojo, que já cumpriu a suspensão pelo cartão vermelho. A federação determinou que o defensor está liberado para entrar em campo, mas não poderá utilizar a braçadeira de capitão pelo período de um mês.

Após a expulsão, Rojo se pronunciou sobre o caso e afirmou que o cartão vermelho foi normal para um clássico como Boca x River. "O cartão não me incomoda. Os clássicos são assim, fica um pouco inflamado demais. Fiz três faltas no jogo todo, não fizemos tantas faltas, fizemos algumas faltas táticas, não é que tivemos um jogo agressivo ou coisas estranhas. Eles jogaram assim e tudo correu bem, comemoraram, e agora que o fizemos um pouco ficam incomodados", afirmou.

A próxima vez que Rojo poderá carregar a braçadeira de capitão do Boca Juniors será no dia 12 de outubro, na partida diante do Sarmiento, fora de casa.

Veja o lance que gerou a expulsão