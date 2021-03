Após decreto, Campeonato Goiano será paralisado por 14 dias

O Campeonato Goiano será paralisado por 14 dias. Uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (17) entre dirigentes da Federação Goiana de Futebol (FGF) e dos clubes participantes definiu, por unanimidade, a suspensão do torneio, seguindo decreto anunciado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na terça-feira (16).

As medidas entraram em vigor nesta quarta, retomando o modelo “14 por 14”: duas semanas de paralisação das atividades econômicas seguidos por outras duas de funcionamento. Nesse decreto, o futebol é considerado atividade não essencial e só poderá retornar quando se passarem os 14 dias de suspensão.

Dessa forma, toda a 5ª rodada do Goianão, que seria disputada no próximo fim de semana, foi adiada para os dias 31 de março e 1º de abril, quando as atividades consideradas não essenciais voltarão a ser permitidas no estado.

Novas datas da 5ª rodada do Goianão:

31/03, às 21h30 – Goiás x Jaraguá – Serrinha

01/04, às 15h30 – Jataiense x Anápolis – Arapucão

01/04, às 16h – Itumbiara x Atlético-GO – JK

01/04, às 16h – Grêmio Anápolis x Crac – Jonas Duarte

01/04, às 16h – Aparecidense x Iporá – Aníbal Toledo

01/04, às 16h – Goianésia x Vila Nova – Valdeir José de Oliveira

Ainda não há uma definição por parte da CBF em relação à Copa do Brasil. Os jogos Goianésia x CRB; Ypiranga-AP x Santa Cruz; Jaraguá x Manaus; Porto Velho x Ferroviário, que estavam marcados para acontecerem em Goiás, estão suspensos e ainda sem datas definidas.