Após deixar clínica de reabilitação, Sérgio Hondjakoff pretende voltar à ressocialização

Os últimos dez meses para Sérgio Hondjakoff, ator conhecido por ter feito parte da novela Malhação, da Globo, foram essenciais para ele entender e tratar a dependência química. O artista estava internado em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo.

No último fim de semana, ele recebeu alta e voltou para casa, junto com a família, a esposa e o filho. Em conversa ao site Quem, Sérgio explicou que a vontade de voltar à vida social está bem alta, principalmente para conversar sobre o assunto com mais profundidade.

"Depois vou passar uma semaninha no Rio para fazer alguns contatos com o Sandro, que vai me acompanhar na prática. Vou passar por esse processo de reinserção social, ressocialização. Talvez tenha alguns compromissos de gravar algumas coisas, dar entrevistas. Não sei se, de repente, algum podcast para falar sobre o assunto", explicou.

Com vontade de voltar, também, às telinhas, o eterno "Cabeção" pretende sondar como está o mercado artístico e, assim, poder fazer algum trabalho na televisão.

"Quero fazer uns contatos com produtores de elenco para já sondar alguma coisa para o futuro para algum trabalho artístico. Pequenas participações, nada que seja muito comprometedor a longo prazo. Só para eu já ir me familiarizando porque eu estou com saudade de decorar texto, de participar de uma obra de ficção", disse.