Após deixar o Bahia, atacante Gadu é anunciada pelo Real Brasília

Destaque do time feminino do Bahia na temporada 2020, a atacante Gadu foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira (1º) como reforço do Real Brasília, time que disputará a Série A1 do Brasileirão.

Na última sexta-feira (29), Gadu usou as redes sociais para se despedir da torcida tricolor. O Bahia, que tentava a renovação do contrato da atacante, disse que recebeu a notícia da saída com surpresa e que não havia sido comunicado da negociação com o time brasiliense.

Além de Gadu, o Real Brasília contratou a também atacante Dan, que fez parte do elenco do Esquadrão. Juntas elas ajudaram o Bahia no acesso à primeira divisão do futebol feminino. O time baiano sofreu apenas uma derrota na Série A2, justamente no jogo de volta da semifinal, contra o Botafogo.

Sem as duas jogadoras, o Bahia já tem data para estrear no Brasileirão feminino. O primeiro jogo da temporada 2021 será no dia 28 de março, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.