Após deixar o Bahia, Ignácio é anunciado por clube peruano

Destaque do Bahia na campanha de acesso à primeira divisão, o zagueiro Ignácio foi anunciado como reforço do Sporting Cristal, do Peru. O defensor se juntará ao técnico Tiago Nunes, que comanda a equipe.

Ignácio não teve o contrato renovado com o Bahia. Ele negociou um novo vínculo com o tricolor, mas não houve acordo na pedida salarial. O zagueiro estava no Esquadrão desde 2018, quando chegou para atuar na equipe de transição.

No clube peruano, Ignácio terá como companheiro o atacante brasileiro Brenner, que defendeu o Ituano na Série B do ano passado. O Sporting Cristal está na pré-Copa Libertadores.

Quem também está de casa nova é o zagueiro Luiz Otávio. O defensor foi mais um que não teve o contrato renovado com o Bahia. Ele defenderá o Mirassol no Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão.