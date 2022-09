Após deixar o Corinthians, Willian é anunciado pelo Fulham

Três semanas após rescindir contrato com o Corinthians, o meia Willian finalmente foi anunciado como reforço do Fulham, da Inglaterra. O jogador já treinava no clube e assinou o contrato de um ano nesta quinta-feira para ser companheiro de Andreas Pereira, ex-Flamengo, no Campeonato Inglês.



Willian deixou o Brasil alegando medo com a falta de segurança após as seguidas ameaças a seus familiares. A mulher do jogador chegou a ir na delegacia a seu lado duas vezes para prestar queixas contra ataques de corintianos nas redes sociais. Com duas filhas pequenas, o camisa 10 optou por retornar à Europa e se acertou com o Fulham.



"O clube tem o prazer de anunciar a assinatura de Willian em um contrato de um ano. Jogador internacional com 70 partidas pela seleção brasileira, o versátil meia-atacante chega de graça após sua saída do Corinthians no início deste mês", anunciou o clube do oeste de Londres.



O jogador, sorridente, festejou o acerto com o novo clube. "Estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar de volta à Premier League", celebrou Willian, que elogiou a nova casa. "O Fulham é um clube especial, que quer melhorar, lutar por algo maior, então estou aqui para ajudar e mal posso esperar para começar."



"Estou muito feliz que Willian assinou oficialmente com o Fulham Ele tem sido impressionante durante seus últimos treinos com nosso elenco, e acreditamos que adicionar um jogador da qualidade de Willian e alguém com sua vasta experiência fortalecerá o clube enquanto trabalhamos para construir o forte início que tivemos nesta Premier League", comemorou o diretor de futebol do Fulham, Tony Khan.



Após cinco rodadas disputadas do Inglês, o Fulham aparece na sétima colocação, com oito pontos, atrás somente de Arsenal, Manchester City, Tottenham, Brighton, Liverpool e Leeds United. A meta, além da permanência na elite inglesa, é tentar buscar uma vaga na Liga Europa. O próximo jogo é no sábado, na casa do Tottenham, depois, hospeda o Chelsea, dia 10 de setembro e Willian já deve estrear.