Após deixar o Santos, Lisca é anunciado como técnico do Avaí

Menos de 24 horas após ser demitido pelo Santos, o técnico Lisca já tem novo emprego. Ele foi anunciado nesta terça-feira pelo Avaí, que havia dispensado Eduardo Barroca também na segunda. O time catarinense briga para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.



"Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, é o novo técnico do Avaí para o restante da temporada. Ele chega com contrato até o final do ano, juntamente com o auxiliar Marcio Hahn. Ele será apresentado nesta quarta-feira (14), às 11h, na Ressacada. Ele já comanda o Avaí no treinamento do mesmo dia", anunciou o clube de Florianópolis.



Com passagens de destaques por Ceará, Internacional, América-MG, entre outros, Lisca irá para o seu terceiro time em 2022. Antes de comandar o Santos, ele estava à frente do Sport desde o começo da temporada, onde vinha bem, mas decidiu deixar o clube para assumir o time da Vila Belmiro.



O Santos foi o maior time que comandou em sua carreira até agora, mas não teve sucesso. Não chegou a completar dois meses de trabalho. Seu retrospecto foi de duas vitórias, três empates e três derrotas. Ele deixou a equipe da Vila Belmiro no 10º lugar da tabela do Brasileirão, com 34 pontos.



Lisca chega com a responsabilidade de salvar o Avaí do rebaixamento. Atualmente, a equipe aparece na 18ª colocação, dentro da zona da degola, com 25 pontos. O primeiro desafio será no próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 16h30, na Ressacada, pela 27ª rodada.