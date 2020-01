Após deixar o Vitória, Ramon acerta com o Cruzeiro

O zagueiro Ramon, que deixou o Vitória após o fim do contrato, em dezembro, é o primeiro reforço do Cruzeiro. O jogador já treina no time mineiro nesta quarta-feira (8), em Belo Horizonte.

O rubro-negro tentou renovar o vínculo de Ramon no ano passado, mas não houve consenso entre as partes. Com isso, ele saiu de graça e estava livre no mercado.

Ramon tem 24 anos e disputou 208 partidas pelo Leão. Chegou ao clube em 2014, contratado do Bahia de Feira, por onde estreou profissionalmente aos 17 anos e disputou o Campeonato Baiano em 2013 e 2014. Também atuou no Maccabi Tel Aviv em 2017, emprestado pelo rubro-negro.

No Cruzeiro, que disputará a Série B nesta temporada, ele provavelmente terá a concorrência de Léo, Manoel, Cacá, Edu e Arthur. Isso porque Dedé, que interessa ao Vasco, e Fabrício Bruno, em negociação avançada com o Bragantino, devem deixar a Toca da Raposa.