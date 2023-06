Após demissão do SBT por defecar no camarim, Dudu Camargo se manifesta

Após a demissão do SBT por defecar no camarim da emissora, Dudu Camargo resolveu se manifestar através de suas redes sociais. Pela primeira vez desde a demissão após 15 anos da empresa, o apresentador atualizou a biografia de seu Instagram com uma frase "misteriosa".

"(O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender). Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim", alterou, referenciando um versículo bíblico.

Na última semana, o TVPop divulgou que uma situação conturbada teria sido a gota d'água para demitir Dudu Camargo da emissora. Antes disso, no entanto, de acordo com apuração do site Splash, o apresentador estaria sendo grosseiro com a redação, além de não participar das reuniões de pauta, e chegar atrasado constantemente.

Relembre o caso

Segundo a revista Quem, o apresentador, que tinha 15 anos de casa, defecou no chão do camarim.

Após depositar as fezes, Dudu teria usado uma toalha para limpar o espaço e a escondeu atrás de um micro-ondas, deixando um cheiro ruim no camarim. Em nota, o SBT confirma a demissão, mas não informa os motivos da decisão.

Durante esses 15 anos de programa, desde o início na novela "Revelação", em 2008, Dudu Camargo acumulou diversas polêmicas, como a indenização que precisou pagar à cantora Simony após importunação sexual.

Durante o ao vivo da RedeTV!, em 2020, o apresentador apalpou a cantora, sendo condenado posteriormente a pagar R$ 30 mil.