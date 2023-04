Após demissão, Giuliana Morrone desabafa: 'Obsessão pela verdade'

Após a demissão da Globo, que gerou repercussão nas redes sociais, a jornalista Giuliana Morrone desabafou no Instagram sobre sua saída da emissora após 36 anos.

A comunicadora agradeceu pelo carinho dos seguidores, dos colegas de trabalho, além de todo aprendizado que adquiriu ao longo de três décadas à frente do jornalismo global.

Para os mais de 177 mil seguidores, ela revelou que voltou a estudar e se formou em Sustentabilidade Empresarial, uma área totalmente diferente do jornalismo, mas que muitos internautas desconfiam que ela poderá se dedicar a nova formação.

"Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade", escreveu.

Nos comentários, diversos colegas da Globo e ex-globais comentaram sobre a saída da âncora do jornalismo da empresa da família Marinho. "Que venham novos saltos, retas, cambalhotas que te façam sorrir e o olho brilhar. Viva o futuro!", disse Fátima Bernardes.

"Você é uma tremenda companheira, talentosa e extremamente competente. Sucesso onde for", escreveu Márcio Gomes. "A vida é feita de amor! E isso você tem de sobra", comentou Leilane Neubarth.

Vale lembrar que, além de Giuliana Morrone, outros jornalistas foram demitidos da Globo Rio, como Eduardo Tchao, Carlos de Lannoy, Flávia Jannuzzi e Mônica Sanches, além de Márcia Corrêa, editora-chefe do Bom Dia São Paulo, no cargo desde 2008 e tinha 33 anos de emissora, e Emilene Silva, editora do Jornal Hoje.