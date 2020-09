Após demissão, Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre saída da TV Globo

Pouco mais de uma semana após terem a saída anunciada da TV Globo, a atriz Glória Menezes, 85 anos, e o ator Tarcísio Meira, 84, participaram de um programa na emissora. Na noite desta sexta-feira (25), em entrevista ao apresentador Pedro Bial, no Conversa com Bial, o casal falou sobre o fim do contrato.

"Acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo. Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio", disse Tarcísio. "O nosso contrato terminou, e contrato que termina... termina", completou.

Com o anúncio da demissão do casal, os dois receberam muitas manifestações de fãs indignados. "Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinhosas. A Globo até queria nos fazer uma homenagem, mas homenagem é coisa para post mortem", brincou.

O ator ainda elogiou a emissora. "Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo".

O casal, que está junto há 56 anos, ainda relembrou momentos do relacionamento. Os dois falaram sobre o que, segundo Tarcísio, teria sido a única briga séria do casal.

“Voltamos logo. Não durou muito a briga. Durou 15 dias... Talvez 10... talvez 8!”, minimizou Glória.