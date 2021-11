Após denúncia no STJD, Flamengo é punido por cantos homofóbicos da torcida

Depois de ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de cantos homofóbicos de sua torcida contra o Grêmio, em jogo válido pela Copa do Brasil, o Flamengo vai ser multado em R$ 50 mil pela atitude de sua torcida.



No dia 27 de setembro, Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ enviou um documento apresentando vídeos onde torcedores do Flamengo entoando cânticos ofensivos. Num deles aparece o coro da torcida gritando "Arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê". A partida foi disputada no dia 15 do mesmo mês, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final.

O Rubro-Negro foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

Já o árbitro Rodolpho Toski, os assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, o quarto árbitro Lucas Paulo Torezin, o inspetor da CBF, Almir Alves de Mello, e o delegado da partida, Marcelo Viana, que haviam sido denunciados pelo coletivo, foram absolvidos.