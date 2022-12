Após derrota do Brasil, Pelé presta homenagem a Neymar

Se a partida desta sexta-feira (9) afastou os brasileiros do sonhado hexacampeonato, para Neymar, autor do único gol pela seleção durante a prorrogação, ela teve um significado especial.

De acordo com a Fifa, entidade máxima do futebol mundial, o jogador se igualou a Pelé, ao atingir a marca de 77 gols marcados em jogos com a camisa verde e amarela, se tornando o maior artilheiro da história da seleção brasileira.

Em mensagem divulgada no Instagram, Pelé homenageia o craque e faz coro para que ele permaneça na seleção.

"Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos, e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista, Neymar. Porém, você sabe, assim como eu, que nenhum número é maior que a alegria de representar nosso país", diz um trecho da mensagem.