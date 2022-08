Após derrota, Julianna Peña desafia Amanda Nunes: 'Cadê você?'

A vitória de Amanda Nunes sobre Julianna Peña, que culminou na recuperação do cinturão do peso-galo do UFC pela baiana, ainda está recente. Mas a americana tem na mira uma nova revanche. No último sábado, durante o card do UFC Apex, em Las Vegas, Peña desafiou Amanda.

“Estou pronta para o oitavo round agora. Vamos lá! Estou aqui! Onde você está, Amanda? Amanda, sério, onde você está? Você deixou sua garota esperando. Eu apareci para o Time Peña. Ela não apareceu para o Team Nunes. Estou aqui, estou pronta para o oitavo round", disse Julianna. A lutadora fez referência ao fato de Amanda Nunes não acompanhar as finais do TUF com a representante de seu time.

Julianna Peña disse ainda que planeja evoluir para uma possível nova luta contra Amanda. A americana afirmou que foi confundida pela mudança de base da baiana e encarou a estratégia como um "elogio".

"Quando alguém se renova completamente e muda completamente toda a sua postura e todo o seu estilo de luta por minha causa? Considero isso um elogio. Acho que se você me der tempo para me preparar para as duas bases de Amanda, ela não vai me tocar da próxima vez", disse.

No último dia 30 de julho, Amanda mostrou toda sua qualidade em Dallas para dominar a revanche contra a americana Julianna Peña no octógono e foi campeã por decisão unânime após cinco rounds.

Com a vitória, a baiana retomou o cinturão do peso-galo que havia perdido justamente para a americana. Amanda fez uma luta segura e dominou o confronto. Após o duelo, a brasileira garantiu que vai curtir o descanso com a família e não deu pistas de quando entrará em ação outra vez.