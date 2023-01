Após derrota no Ba-Vi, Burse lamenta chances perdidas, mas vê evolução

O Vitória foi derrotado no primeiro clássico Ba-Vi do ano. O Leão perdeu por 1x0 para o Bahia neste domingo (29), na Arena Fonte Nova, e complicou ainda mais sua situação no Campeonato Baiano. O resultado poderia ter sido melhor, não fosse a falta de efetividade do ataque rubro-negro.

Isso porque, depois de sofrer o gol, o time acumulou chances claras de empatar o jogo, ainda no primeiro tempo. Mas desperdiçou várias oportunidades, principalmente em lances com Rafinha e Tréllez. Na segunda etapa, a equipe até tentou mostrar vontade e apertar a marcação, não conseguiu levar perigo. Assim, saiu de campo com a derrota.

Depois da partida, o técnico João Burse falou sobre as chances perdidas, assim como os erros cometidos ao longo do clássico. Por outro lado, o comandante fez questão de elogiar a equipe.

"A gente já se cobrou bastante no vestiário. Sabíamos que seria um jogo de detalhes. Tivemos oportunidades, acabamos não aproveitando. No primeiro tempo, tivemos três oportunidades de fazer, não aconteceram. Mas os atletas se dedicaram muito, se esforçaram muito. No segundo tempo, até o último minuto, tentando o gol de empate. Competiram bastante, isso foi importante. No final, pressionamos bastante. Infelizmente, não aconteceu. Levantar a cabeça e continuar trabalhando", disse, em entrevista coletiva.

Apesar dos erros, Burse disse ter visto uma evolução na equipe durante o clássico. "Em situação de incomodar um pouco mais o adversário. No primeiro tempo, cobrei bastante. A gente não ficou com a bola, começou a dar muito contra-ataque para o Bahia, tanto que fizeram o gol. No segundo tempo, a gente não teve isso. Já dei moral para os atletas no vestiário. Ninguém queria perder o clássico. Mas não faltou entrega, não faltou vontade. A competição continua. Temos duas competições para disputar, e o importante é continuar evoluindo", afirmou.

O treinador também destacou o espírito de competitividade da equipe. "Pode faltar tudo, menos isso. Pode estar em um dia ruim tecnicamente, mas não pode parar de duelar. Foi o principal elogio meu no vestiário. Gol a gente perde, faz parte, mas não pode parar de competir".

A derrota manteve a situação ruim do Vitória no Campeonato Baiano. O Leão é o 8º colocado, com 4 pontos, mas pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Ainda é possível sonhar com uma vaga no G-4 e classificação para as semifinais, mas faltam apenas quatro jogos para o fim da primeira fase.

Para Burse, é preciso manter o foco total no próximo duelo, contra o Jacobinense. A partida será na quinta-feira (2), às 19h15, no Barradão.

"Pouco tempo para lamentar. Trabalhar, se dedicar e focar no Jacobinense. Um jogo de cada vez, não tem para onde correr. Sabemos da responsabilidade e estamos preparados para isso".

Confira outros trechos da entrevista coletiva de João Burse:

Antes de sofrer o gol x depois

Acho que, no primeiro tempo, a gente fez uma proposta mais reativa. Mas o momento onde eles conseguiram a transição foi quando a gente perdeu a bola mais na frente, não no bloco baixo. Depois de tomar o gol, a gente teve que se expor um pouco mais, subimos um pouco mais as linhas, e isso incomodou o Bahia. Eles tiveram que fazer mais bolas longas, a gente começou a roubar mais bolas. A gente jogou pouco com a bola no primeiro tempo. A gente precisa ter a bola. Depois, a gente se ajustou, e conseguiu criar as chances. Agora é continuar evoluindo

Perdeu o meio-campo?

A gente não perdeu o meio-campo porque a gente tinha Gegê e Rodrigo Andrade como dois volantes. Então a linha de quatro, a segunda linha, era normal. A gente conseguiu, sim, tirar o lado deles com Kayky, com os extremos que são muito agressivos. A gente tirou essa beirada dos caras. Os contra-ataques não foram pela linha de cinco, foram pelas bolas que a gente perdeu em contra-ataque. O Bahia tem qualidade. Quando começamos a caçar, realmente, a gente começou a neutralizar a bola que entrava por dentro, a reagir, subir a linha e começar a recuperar a bola um pouco mais na frente

Dalton preocupa?

Ainda não sei, não foi me passado nada. Não chegou essa informação para mim.

O que falta ao Vitória?

Detalhes. Detalhes de fazer os gols, de estar mais atento na hora da transição defensiva. Coisas que a gente precisa sempre estar ajustando. Os atletas estão bem cientes, a gente vai conversando e tenta evoluir a cada jogo.

Rafinha

Nunca vai faltar entrega, Rafinha é um cara que se dedica muito. Acontece de, em algum dia, não estar bem. A gente vai fazer as mudanças e ele vai estar preparado para os próximos jogos. É um atleta que se dedica muito.

Dibble

Todo jogador que vai se destacando, vai aumentando a possibilidade de virar titular. Competição sadia entre eles, e quem estiver melhor, vai jogar.

João Lucas

Hoje, ele fez uma situação de linha de cinco. A gente cobrou de apoiar um pouco mais quando tivesse a bola, acabou não acontecendo. Tanto que fiz a mudança. Atleta que se dedica bastante e que está aos poucos entendendo a maneira de jogar, a filosofia, para que possa melhorar.

Zeca na esquerda

Se a gente achar interessante fazer, como fizemos hoje. Um atleta que foi campeão olímpico jogando na lateral esquerda. Está disponível nas duas. Fez um ótimo segundo tempo.