Após derrota para o CSA, Odair Hellmann é demitido do Inter

Caiu mais um técnico do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (10), o Internacional anunciou a demissão de Odair Hellmann. O auxiliar Maurício Dulac também deixa o clube.

A queda de Odair aconteceu um dia depois da derrota do Internacional para o CSA, por 1x0, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. A reunião que selou a saída do treinador aconteceu hoje, após a chegada da delegação a Porto Alegre.

Odair Hellmann estava no comando do Inter desde o final de 2017, quando assumiu após a saída de Guto Ferreira e confirmou o acesso colorado à Série A. No Internacional, Odair foi vice-campeão gaúcho e da Copa do Brasil. Ele deixa o cargo com 60% de aproveitamento.

Atualmente o Internacional é o sexto colocado do Brasileirão, com 38 pontos, empatado com Grêmio e Bahia. O próximo compromisso do colorado será neste domingo (13), quando recebe o Santos, no Beira Rio.