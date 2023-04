Após derrota para o Vitória, Hélio dos Anjos deixa a Ponte Preta

Caiu o primeiro técnico no Campeonato Brasileiro da Série B. Dois dias após a estreia com derrota da Ponte Preta para o Vitória, por 3x0, Hélio dos Anjos pediu demissão. Felipe Moreira, auxiliar fixo do clube, assume o cargo de forma interina para dirigir o time diante do Criciúma, sexta-feira (21) à noite, pela segunda rodada.



O pedido de demissão aconteceu na terça-feira (18), quando Thiago Sampaio, procurador do técnico, comunicou a decisão de Hélio dos Anjos, que surpreendeu a diretoria. O treinador tinha dado declarações fortes depois da conquista do título da Série A2 do Campeonato Paulista, quando 'exigiu' reforços.



"Fui pego de surpresa. Ainda não falei com o Hélio, que é meu amigo, mas a decisão já está tomada, segundo o procurador", disse o presidente Marco Antônio Eberlin, ainda surpreso com o desfecho.



Hélio dos Anjos, de 65 anos, completou quase um ano e dois meses no comando da Ponte Preta. Ele foi contratado dia 23 de fevereiro de 2022 e deixa o clube no dia 18 de abril. Junto com ele sai o auxiliar Guilherme dos Anjos, filho dele. O seu contrato iria até o final de 2023. O técnico não quis se pronunciar sobre sua saída.



Hélio dos Anjos se despede da Ponte Preta com saldo positivo. Ao todo ele fez 65 jogos e venceu 27. O auge foi o acesso e o título da A2, há dez dias.



Felipe Moreira, auxiliar técnico do clube, assume o cargo e já vai comandar os treinos visando o jogo contra o Criciúma, sexta-feira, em Campinas, pela segunda rodada da Série B. O ex-zagueiro Nenê Santana, observador do clube, também vai ajudar a comissão técnica diretamente nesta semana.