Após derrota para São Paulo, Sport demite técnico Daniel Paulista

Fim de linha para Daniel Paulista no Sport. Nesta segunda-feira (24), o clube anunciou, por meio das redes sociais, a saída do treinador. Ele não resistiu no cargo após mais uma derrota do time, desta vez para o São Paulo, na noite do último domingo (23), na Ilha do Retiro, por 1x0.

"O Sport Club do Recife comunica que Daniel Paulista não faz mais parte do comando técnico do Clube. O Leão agradece ao treinador, campeão da Copa do Brasil de 2008 e tricampeão como atleta rubro-negro, e que esteve à frente da nossa equipe em três oportunidades, pelos serviços prestados", escreveu o Sport, no comunicado.

O treinador estava à frente do time desde fevereiro, quando assumiu após a eliminação do Leão pernambucano na primeira fase da Copa do Brasil. De lá até sua saída, foram 17 jogos, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas (aproveitamento de 45%).

Pela Série A, o Sport aparece atualmente na zona de rebaixamento, em 18º, com 4 pontos conquistados em 5 jogos. Sob o comando de Daniel Paulista, a equipe conseguiu apenas uma vitória, sobre Ceará, além de um empate e três derrotas - duas delas, como mandante.