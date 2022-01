Após derrota polêmica, Robson Conceição vai enfrentar americano

O baiano Robson Conceição já tem data marcada para voltar aos ringues. O pugilista vai entrar em ação no dia 29 de janeiro contra o americano Xavier Martínez. A luta vai ser realizada em Oklahoma, nos Estados Unidos.

O confronto com Martínez será o primeiro de Robson Conceição após a derrota polêmica para o mexicano Oscar Valdez, em duelo que valeu o cinturão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Na ocasião, a atuação dos juízes laterais, que indicaram a vitória do mexicano, foi contestada e classificada como tendenciosa.

Adversário de Robson, Martínez está invicto no boxe. Das 17 vitórias que o americano conquistou, 11 foram por nocaute.

Junto com o técnico Luiz Carlos Dórea, Robson Conceição está em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde se prepara para a luta. Em caso de vitória, o baiano deve ganhar nova chance de disputar o cinturão dos superpenas.