Após derrotas, Fluminense de Feira demite o técnico Edu Silva

Fim da linha para o técnico Edu Silva. Após a derrota por 3x2 para o Vitória da Conquista no último domingo (8), o treinador foi desligado do Fluminense de Feira. Foi a segunda derrota consecutiva do Touro no Campeonato Baiano, o que custou ao time de Feira de Santana uma vaga entre os quatro melhores do torneio. Conta o Fluminense, o Vitória da Conquista chegou ao seu primeiro triunfo no campeonato.

O Fluminense de Feira aproveitou o grande intervalo entre o último jogo e o seu próximo compromisso, contra o Jacuipense, no dia 22 de março, para procurar um outro treinador e buscar a vaga no G4 e consequente classificação para as semifinais do Campeonato Baiano.

"O Fluminense de Feira comunica oficialmente a saída do Treinador Edu Silva. O clube agradece ao Treinador e à Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na continuidade da sua carreira no futebol profissional", escreveu o clube em comunicado oficial.

Edu Silva chegou ao Fluminense para disputar a Copa Baiana de Aspirantes no final do ano passado. O Touro teve sucesso e acabou campeão do torneio que também serviu para revelar o atacante Levi, hoje no time sub-23 do Vitória.

O título deu moral ao treinador de apenas 36 anos, que acabou efetivado para comandar o time principal no Campeonato Baiano. Edu Silva deixa o Fluminense de Feira na sétima colocação do estadual. São 9 pontos conquistados em 7 jogos: 2 vitórias, três empates e duas derrotas. O Touro tem dois pontos a menos que o Atlético de Alagoinhas, primeiro time dentro do G4, com 11 pontos.

Contando com o sub-23, Edu Silva comandou o Flu de Feira em 14 jogos e deixou o clube com 7 vitórias, 5 empates e duas derrotas. Em sua conta do Instagram, o treinador classificou a passagem no Fluminense como um trabalho "positivo".

O Fluminense pode voltar ao G4 já na próxima rodada, mas precisa contar com uma combinação de resultados. Além de vencer o Jacuipense no Joia da Princesa, precisa secar a Juazeirense contra o Vitória da Conquista e torcer para o Bahia vencer o Atlético fora de casa.

*com supervisão do subeditor Miro Palma