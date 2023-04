Após desabafo sobre casamento, famosos prestam apoio à Preta Gil

A cantora Preta Gil, de 48 anos, precisou se manifestar nas redes sociais sobre os boatos de possível traição por parte do marido, Rodrigo Godoy, que circula na web. A artista, que está fazendo tratamento contra um câncer no intestino, teve de fazer um pronunciamento.

"As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel", disse Preta em um trecho do comunicado publicado em suas redes sociais. Com a saúde fragilizada, a cantora tem ficado cada vez mais longe da internet, principalmente para cuidar ainda mais do interno, já que teve sepse recentemente.

Na publicação, ela recebeu apoio de vários famosos que estão do lado de Preta nesse momento conturbado na saúde e, possivelmente, no casamento. A amiga pessoal e irmã de consideração, Ivete Sangalo, deixou um singelo recado: "Amor, respeito e muito carinho".

"Deus é contigo Preta! E que as pessoas se coloquem no seu lugar e respeitem e emanem apenas amor e empatia. Estamos com você", disse a forrozeira Solange Almeida. "Todos com você pretchinha! Força e muita luz. Te amamos!", escreveu Angélica. "Te amamos, Pretinha. Muita Luz", comentou Bruna Marquezine. "Nós te amamos muito Pretinha! Conte com todo o nosso amor e respeito!", disse Giovanna Ewbank.