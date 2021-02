Após descobrir ser xará de atriz pornô, ex-paquita Lana Rhodes vai trocar de nome

A ex-paquita e atriz Lana Rhodes vai trocar de nome. O motivo não é meramente artístico, mas sim uma necessidade por conta de uma quase xará sua, Lana Rhoades, que é uma das mais famosas atrizes pornô dos Estados Unidos.

"Ela é quem me imitou. Eu apareci antes. Eu trabalho com essa profissão há muitos anos. Essa profissão, assim, um pouco menos divulgada a parte pornográfica", explicou em tom de brincadeira durante entrevista a Guilherme Logullo, responsável pelo projeto 'Eu ator entrevista'.

De acordo com Lana, problemas pessoais e profissionais tem acontecido sucessivamente por conta da semelhança entre os nomes. Em um dos casos, a atriz comenta que a confusão chegou até o sogro.

"O meu sogro, quando o meu namorado falou assim: 'Pai, estou namorando uma menina, o nome dela é Lana Rhodes", ele foi pesquisar na Internet para mostrar para a mulher e falou: 'Nossa, filho, você está namorando essa moça?'", explicou.

Mudança definitiva

Já em relação ao trabalho, Lana afirma que até mesmo as redes sociais dela têm sentido o impacto. "Tenho diariamente mais de 50 adições de pessoas no meu Instagram que são árabes, pessoas de outros países que eu tenho convicção absoluta de que estão procurando outra moça. Então, eu tenho um número de seguidores irreal no meu Instagram, porque eles não me consomem".

Por conta disso a decisão é definitiva. No entanto, Lana Rhodes não revelou qual o novo nome a ser escolhido para a fase. "Eu, definitivamente, por conta dessa moça e por conta de pequenos detalhes da minha vida, eu vou mudar de nome. É um anúncio aqui. A gente ainda está pensando, porque também não pode ser algo que me agrida, mas é muito grave no sentido de coisas delicadas", pontuou.