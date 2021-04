Após descobrir tumor cerebral, Carlos Rodeiro é transferido e passará por cirurgia

Foto: Alô Alô Bahia

O joalheiro baiano Carlos Rodeiro foi transferido, nessa segunda-feira (26), para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Carlinhos descobriu um tumor no cérebro e será operado amanhã pela manhã, pelo médico oncologista Paulo Maluf. Rodeiro, muito querido em diversas esferas, estava internado desde a semana passada, no Hospital da Bahia, em Salvador. Os amigos e familiares estão reservados, na torcida pela pronta recuperação do empresário.

Comunicado da assessoria

"Sua família no momento preza pela discrição, aguardando posicionamentos médicos mais claros, confiante, e agradece as demonstrações de carinho e orações que estão sendo enviadas para a plena recuperação do empresário e designer que com sua arte leva a Bahia para o mundo", diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa do joalheiro.

Sobre Carlos Rodeiro

Carlos Rodeiro começou a aventura no mundo da joalheria aos 16 anos. Hoje, sua marca já tem 30 anos de história. Além dos elementos religiosos, o designer dá um toque urbano a suas criações. Um dos clássicos da empresa é a pulseira do Senhor do Bonfim, criada há 16 anos, trabalhada em ouro e brilhantes. A peça é inspirada na fita do Senhor do Bonfim, item que simboliza fé na cultura baiana. De tão famosa, chegou a ser patenteada e caiu nas graças das princesas Caroline e Stéphanie de Mônaco.

