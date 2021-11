Após desentendimento com a mãe, Medina posta foto com pai biológico

Depois que as brigas entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone Medina, se tornaram públicas e causaram o afastamento dos dois, o surfista parece que se aproximou de vez do seu pai biológico, Cláudio Ferreira. O tricampeão mundial de surfe postou uma foto ao lado de Cláudio desejando feliz aniversário e um vídeo onde os dois aparecem dançando juntos na comemoração.

A aproximação entre Medina e o pai aconteceu após 20 anos de afastamento e uma relação conflituosa. O acerto de contas veio ao mesmo tempo em que o atleta rompeu relações com a mãe e o padrasto, Charles Saldanha, envolvendo ainda um acordo milionário para que Simone Medina deixasse o filho “em paz”, segundo publicou o jornalista Léo Dias.

Outra figura envolvida na aproximação entre Medina e o pai foi a namorada do surfista, Yasmin Brunet. A atriz também não era bem vista pela sogra e incentivou Gabriel a reatar a relação paternal. Em seu Instagram, Cláudio publicou uma foto ao lado de Medina e Yasmin.

Afastamento da mãe

A ruptura entre o surfista e Simone aconteceu, segundo o pai do atleta, por possíveis manipulações que a mãe fez contra Gabriel envolvendo, principalmente, questões financeiras. Uma das citadas foi a tentativa de vender o imóvel que abrigava o Instituto Gabriel Medina, em Maresias, no litoral de São Paulo e cidade natal do surfista.

O projeto dava auxílio para famílias carentes da região, com distribuição de cestas básicas, e teve as portas fechadas em setembro deste ano. Fundado em 2017, o Instituto recebeu ao longo dos anos mais de R$6 milhões através da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal.