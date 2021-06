Após desistências, tenista Thiago Monteiro garante vaga em Tóquio

Após seguidas desistências, o tenista Thiago Monteiro garantiu sua vaga na Olimpíada e se tornou o 273º brasileiro classificado para competir em Tóquio. Ele vai competir na chave de simples, assim como João Menezes, que estava praticamente assegurado desde que faturou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

Será a primeira Olimpíada do atleta de 27 anos. "A emoção é muito grande. Estou muito feliz por essa conquista, é mais um sonho realizado na minha carreira. É algo que eu almejava desde criança e, principalmente, quando comecei a viver de tênis. Sempre assisti aos Jogos e torci muito pelo Brasil. Então ser um atleta olímpico é uma honra muito grande para mim", afirmou o cearense.

Monteiro é o atual 81º do mundo. E, como se classificam diretamente apenas os 56 primeiros colocados do ranking, ele precisou esperar por desistências. Também houve corte na lista porque há uma regra que permite apenas quatro tenistas por país na chave de simples olímpica.

Nos últimos dias, muitos tenistas anunciaram se vão ou não competir em Tóquio. E houve baixas tanto entre os ídolos, caso do espanhol Rafael Nadal, quanto em representantes da nova geração, como o canadense Denis Shapovalov. Com as desistências, Monteiro ganhou seu espaço na disputa.

"Isso é algo que me dá motivação para trabalhar cada vez mais duro e buscar o meu melhor sempre. Estar em Tóquio é uma grande meta alcançada na minha carreira, agora é desfrutar e me esforçar ao máximo para defender o Brasil da melhor maneira possível. Também queria agradecer muito o apoio que venho recebendo, é um combustível diário para que eu possa dar o meu melhor e treinar duro cada vez mais", comentou o atleta.

O Brasil também deve ter representantes na chave de duplas. Bruno Soares e Marcelo Melo devem formar parceria, como fazem na Copa Davis, para tentar o pódio olímpico. Em Tóquio, o tênis terá início no dia 24 de julho, um dia depois da cerimônia de abertura, no Ariake Tennis Park.