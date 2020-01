Após despedida do Bahia, Artur dá adeus ao Palmeiras

Chegou a hora de Artur dar adeus a mais um time. Após se despedir do Bahia, time pelo qual foi destaque em 2019, o atacante agora falou, nas redes sociais, sobre seu desfecho com o Palmeiras, clube ao qual pertencia. O jogador foi vendido ao RB Bragantino por cerca de R$ 25 milhões.

"Gratidão! Essa é a palavra para descrever meu sentimento! (...) Sempre levarei esse clube e essa torcida apaixonada no meu coração. Recebi muito carinho durante todo esse período e vou guardar pra sempre no meu peito. Vocês me fizeram entender o que é jogar com a alma, com o coração na ponta da chuteira. Por muitas vezes, a paixão tomava de conta e decidia os jogos... Essa é uma definição do que é ser Palmeiras! Obrigado Sociedade Esportiva Palmeiras por tudo que fez por mim e pela minha família. Com lágrimas nos olhos, eu me despeço de vocês!", escreveu Artur.

Formado nas divisões de base do Palmeiras, o atacante deve ser apresentado e assinar contrato com o RB Bragantino nesta quarta-feira (8). O tempo do contrato não foi divulgado. O time faz pré-temporada até o próximo domingo (12), quando tem viagem marcada para a Argentina. No país, disputará dois amistosos, sendo o primeiro no dia 15, contra o Rosario Central.