Após dia de caos, ferry-boat amanhece com alto fluxo, mas sem fila de espera

Um dia após o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, virar um cenário de caos e desorganização devido a longos atrasos do sistema ferry-boat, a manhã deste sábado (14) registrou novamente alto movimento no local. Apesar disso, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia Salvador – Mar Grande não teve filas ou tumulto.

A associação informou que o ferry amanheceu sem fila de espera e com os horários de saída ocorrendo normalmente de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos, conforme a demanda de passageiros. O sistema conta com oito embarcações em tráfego.

Ainda segundo a Astramab, a Baía de Todos-os-Santos está em boas condições de navegação e o trajeto até a ilha acontece em um tempo médio de 40 minutos. Para quem ainda deseja viajar hoje, o último horário programado saindo de Salvador é às 19h30. De Mar Grande para a capital, a última saída será às 18h.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Com a alta na procura por tíquetes para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, serão ofertados quatro horários por dia nos dois sentidos. Ainda existem passagens para hoje.

Do Terminal Náutico, os catamarãs saem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 14h e 15h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro é em média 2h20m e as passagens são vendidas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 149,61. No sentido inverso, R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo começam a sair do Terminal Náutico às 8h para o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos -os-Santos, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.

Podem ocorrer durante o dia alterações nos horários das travessias em decorrência das condições do tempo e maré.