Após diagnóstico de Bruce Willis, procura sobre Alzheimer aumenta em 1200%

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal e não está mais reconhecendo a família. Com a notícia sendo repercutida na mídia e nas redes sociais, a procura pela doença na internet aumentou consideravelmente.

A chefe-executiva da ONG Alzheimer’s Society, em conversa ao site The Independent, afirmou que houve uma grande quantidade de pessoas entrando no site para tirar dúvidas sobre a doença. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, quando a notícia da doença de Bruce teve mais circulação, houve um pico de, 1200% de visitas.

A doença de Pick, como é comumente conhecida nos Estados Unidos, é um conjunto de distúrbios que atinge partes específicas do cérebro, lobos frontais, levando a ter dificuldade de compreender a produzir a fala. A doença não tem cura e pode ocorrer piora com o tempo.

Há alguns dias, a ex-esposa de Bruce, Demi Moore, se mudou para a casa do ator e da atual esposa do artista, Emma Heming, para ajudá-la nos cuidados com o ator. A residência, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, virou encontro de visitas de amigos e agora hospeda a também estrela de Hollywood.