Após discussão por latido de cachorro, idoso mata homem a pauladas no interior Ceará

Um idoso matou outro a pauladas após discutirem por causa dos latidos de um cachorro em São Benedito, no interior do Ceará. O crime ocorreu na última quarta-feira (1º), no Sítio Angelim, e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar no local.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito do homicídio foi identificado como Walmir Soares Marques, de 64 anos. Conforme investigações, a motivação torpe do crime teria sido o latido de um cachorro que pertencia à vítima, um homem de 68 anos.

Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de objeto contundente, numa residência particular situada no Sítio Angelim. Walmir Marques foi apresentado na Delegacia Regional de Tianguá, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O caso foi transferido e é investigado pela Delegacia Municipal de São Benedito. O homem encontra-se à disposição da Justiça.