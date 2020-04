Após divulgar carta de demissão da Globo, Matheus Ribeiro é contratado pela Record

Menos de vinte dias depois de formalizar seu pedido de demissão da Globo, o jornalista Matheus Ribeiro foi contratado pela RecordTV. O apresentador, que chegou a participar do rodízio de âncoras do Jornal Nacional, durante um fim de semana no ano passado, pediu demissão da TV Anhanguera, afiliada da Globo, em 8 de abril. Nesta sexta-feira (24), ele assinou o contrato com a concorrência.

Agora, ele vai apresentar o DF Record, telejornal local exibido no horário nobre da emissora, às 19h10. A estreia deve acontecer em 4 de maio, segundo apurou o F5. "O jornalismo da Record TV não cansa de se reinventar. A chegada de Matheus acrescenta mais versatilidade e espontaneidade à nossa receita de sucesso na capital federal", disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora, em comunicado divulgado à imprensa.

Matheus Ribeiro ao lado do namorado (Foto: Acervo Pessoal)





Matheus Ribeiro se tornou conhecido por ser o primeiro âncora assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional.O jornalista, que ocupava o lugar de âncora da 2ª edição do Jornal Anhanguera havia quatro anos, pediu demissão em uma troca de emails com a chefia, na qual declarou não concordar com certas condutas da empresa de comunicação nem com seu salário.



Ribeiro chegou a enviar uma carta explicando os motivos de sua saída à chefia da TV Anhanguera. O conteúdo viralizou na web. Dentre as questões elencadas, a perseguição que sofria no uso das redes sociais, a redução do salário e a pressão para que ele deixasse de exercer atividades em uma empresa da qual era sócio.