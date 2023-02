Após doença, Bruce Willis não reconhece mais a mãe, afirma familiar

Um dos atores mais respeitados e elogiados de Hollywood, Bruce Willis, tem passado por situações complicadas após ser diagnosticado com afasia. O artista, que já lotou cinemas pelo mundo todo, estaria sem reconhecer a própria mãe, segundo a prima do ator, Wifried Gliem.

Bruce progrediu para um quadro de demência frontotemporal, conhecida pela sigla FTD. Com a aposentadoria anunciada em 2022 após descobrir a doença, o artista estaria também com movimentos lentos e agressivos dentro de casa, impossibilitando ter uma conversa normal com os familiares.

Wifried conversou com a revista alemã "Bild" sobre a situação do primo e lamenta a situação. "Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", comenta.

A estrela dos filmes "Duro de Matar" e "Sexto Sentido" já estava com a fala debilitada antes da aposentadoria precoce, aos 67 anos. A ex-esposa, Demi Moore, tem dado apoio constantemente à família do ex-companheiro.