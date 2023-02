Após dois anos, Lavagem de Itapuã volta a acontecer: 'Sensação maravilhosa'

Após uma lacuna de dois anos, em razão da pandemia, a Lavagem de Itapuã — a última festa popular antes do Carnaval — voltou a ser realizada nesta quinta-feira (9). Com início durante a madrugada, os festejos, que reúnem manifestações sagradas e profanas em torno da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, continuam durante a tarde.

Às 5h, aconteceu a Lavagem Nativa, por moradoras do bairro, seguida de um café da manhã. A tradição começou com outra moradora, Dona Niçu, morta há 18 anos, e teve continuidade com seus familiares. Uma hora depois, houve a alvorada e, apenas por volta das 11h, saiu de Piatã o cortejo das baianas, acompanhado do afoxé Filhos de Gandhy e outros grupos culturais.

Próximo às 13h, finalmente, aconteceu a segunda lavagem em frente à paróquia, realizada pelas baianas, com direito a água de cheiro até pra quem quisesse se banhar, como o segurança Dário Cardoso, de 32 anos. “A sensação é maravilhosa! Depois de dois anos de pandemia, sem ter esse calor humano. A Bahia é tudo!”, comemorou ele, que vai ao evento desde que ‘se entende por gente’.

Até o fim do dia, diversas agremiações e entidades marcarão presença nas mais variadas manifestações culturais que circundam a Festa de Itapuã, como a Organização de Lideranças da Bahia, a Escola de Samba Unidos de Itapuã e o Bloquinho de Itapuã.